Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Ayvalık Kuzey Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ile gerçekleştirilen müşterek operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 kişi yakalandı. Yakalanan bu şahısların FETÖ Terör Örgütü üyesi oldukları ve haklarında adli işlem yapılarak meslekten ihraç edilen eski astsubay ve infaz koruma memuru oldukları tespit edildi. Şahıslar gözaltına alınarak haklarında adli işlemlere başlanıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edilen 6 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Son Dakika

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