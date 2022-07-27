FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edilen 6 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Son Dakika
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FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edilen 6 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

27.07.2022 10:41
FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edilen 6 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 6 zanlı, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken yakalandı.

FETÖ üyesi 6 kişi Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçak yollardan geçmek isterken Sahil Güvenlik ve Jandarma'nın ortak operasyonu ile yakalandılar.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Ayvalık Kuzey Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ile gerçekleştirilen müşterek operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 kişi yakalandı. Yakalanan bu şahısların FETÖ Terör Örgütü üyesi oldukları ve haklarında adli işlem yapılarak meslekten ihraç edilen eski astsubay ve infaz koruma memuru oldukları tespit edildi. Şahıslar gözaltına alınarak haklarında adli işlemlere başlanıldı. - BALIKESİR

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Yunanistan'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Yunanistan'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Midilli Adası'nda yangın Midilli Adası'nda yangın
Kaynak: İHA

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edilen 6 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edilen 6 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Son Dakika
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