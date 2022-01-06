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Balıkesir'de firari 4 FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de firari 4 FETÖ hükümlüsü yakalandı

06.01.2022 11:38
Balıkesir'de firari 4 FETÖ hükümlüsü yakalandı

BALIKESİR'de, haklarındaki kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 4 FETÖ/PDY üyesi yakalandı.

BALIKESİR'de, haklarındaki kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 4 FETÖ/PDY üyesi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında 6 yıl 10 ay ile 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 3'ü görevden ihraç edilmiş emniyet müdürü ve 1 sağlık çalışanına yönelik operasyon düzenlendi. Yakalanan firari 4 kişi, işlemlerinin ardından Kepsut L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Balıkesir'de firari 4 FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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