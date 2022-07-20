Örgüte ait şirketlerde hissesi olduğu, FETÖ'yle bağlantısı nedeniyle kapatılan bir dernekte üyeliği bulunduğu tespit edilen hükümlü, Altınoluk Mahallesi'ndeki bir evde polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA

Balıkesir, Hisarcık, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.