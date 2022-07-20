Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

20.07.2022 19:10
Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ firarilerine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Ahmet B'nin, ilçede bir adreste saklandığını belirleyen ekipler harekete geçti.

Örgüte ait şirketlerde hissesi olduğu, FETÖ'yle bağlantısı nedeniyle kapatılan bir dernekte üyeliği bulunduğu tespit edilen hükümlü, Altınoluk Mahallesi'ndeki bir evde polis ekiplerince yakalandı.

Hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

YORUMLAR
500
Milletvekili Mustafa Canbey 'Edremit Devlet Hastanesi sürecini adım adım takip ediyoruz' Milletvekili Mustafa Canbey 'Edremit Devlet Hastanesi sürecini adım adım takip ediyoruz' Edremit'te tekne battı; 1 kişi yüzerek kurtuldu, 2 kişi aranıyor (3) Edremit'te tekne battı; 1 kişi yüzerek kurtuldu, 2 kişi aranıyor (3)
Kaynak: AA

Balıkesir, Hisarcık, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:10 Galatasaray beklenen transferi resmen açıkladı: İsviçreli golcü Haris Seferovic Galatasaray'da
19:08 Dünyada Kovid-19 vakalarının artması sonrası Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan uyarı: İlerleyen haftalarda daha fazla ölümler olabilir
18:58 Real'i sırtlayan Benzema'nın yükselişinde Ronaldo detayı! Aynı formülü uygulayarak vücudunu geliştirdi
18:41 Tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 genç kadın feci şekilde hayatını kaybetti
18:15 Otobüs durağında bekleyen kadına cinsel organını gösteren FETÖ'den ihraç edilen eski polis tutuklanarak demir parmaklıkların arkasına yollandı
18:13 Arda Güler'in sözleşmesinde dikkat çeken detay: 1500 dakika forma giyerse 17,5 milyon euro, giymezse 5 milyon euroya serbest kalabilecek
17:58 Ukrayna-Rusya savaşında inanılmaz olay! Kurşunların hedefi olan Ukrayna askeri, cebindeki akıllı telefon sayesinde ölümden döndü
17:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesinin cenazesine katıldı
17:37 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den 'fındık' mesajı: En az 74 lira olmalı
17:06 Endonezya'da halk kabus dolu günler yaşıyor: Havaların ısınması sonucu gün yüzüne çıkan pitonlar büyük korku salıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 19:17:48. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement