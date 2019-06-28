Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de firari hükümlü yakalandı
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Balıkesir'de firari hükümlü yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'de "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Balıkesir'de firari hükümlü yakalandı, System.String[]
Balıkesir'de "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı.
Güvenlik güçleri, 1. Sakarya Mahallesi Kıyı Sokağı'nda H.A'yı silahla öldürdüğü gerekçesiyle 33 yıl 11 ay hapisle cezalandırılan A.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekibince yakalanan bu kişi daha sonra adli makamlara teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:01 Kaynak: AA
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