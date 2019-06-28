Balıkesir'de firari hükümlü yakalandı
1 saat önce
Balıkesir'de "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:01 Kaynak: AA
'de "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı.
Güvenlik güçleri, 1. Sakarya Mahallesi
Kıyı Sokağı'nda H.A'yı silahla öldürdüğü gerekçesiyle 33 yıl 11 ay hapisle cezalandırılan A.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekibince yakalanan bu kişi daha sonra adli makamlara teslim edildi.
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