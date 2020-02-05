Balıkesir'de fırtına, 5 katlı binanın çatısını uçurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de fırtına, 5 katlı binanın çatısını uçurdu - Son Dakika

Balıkesir'de fırtına, 5 katlı binanın çatısını uçurdu

6 saat önce

Balıkesir'de fırtına, 5 katlı binanın çatısını uçurduBALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, şiddetli rüzgar etkili olurken, 5 katlı apartmanın çatısı uçtu.

Balıkesir'de fırtına, 5 katlı binanın çatısını uçurdu

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, şiddetli rüzgar etkili olurken, 5 katlı apartmanın çatısı uçtu. Çatının düştüğü yoldan kimsenin geçmemesi, olası faciayı önledi.

Burhaniye'de etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınada Ören Enver Güreli Bulvarı'ndaki 5 katlı apartmanın çatısı, uçarak, yola düştü. Bu sırada geçen olmamasıyla olası faciayı önlendi. İlçe sakinlerinin ihbarıyla bölgeye zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, yoldan çatıyı kaldırırken, bir süre sağlanamayan ulaşım, normale döndü.

Balıkesir'de fırtına, 5 katlı binanın çatısını uçurdu

Burhaniye, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:58 Kaynak: DHA
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