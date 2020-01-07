Balıkesir'de fırtına; tabela ve ağaçlar devrildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de fırtına; tabela ve ağaçlar devrildi - Son Dakika

Balıkesir'de fırtına; tabela ve ağaçlar devrildi

6 saat önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, fırtına etkili olurken, bazı evlerin çatıları uçtu, iş yerlerinin tabelaları ve ağaçlar devrildi.

Balıkesir'de fırtına; tabela ve ağaçlar devrildi, System.String[]

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, fırtına etkili olurken, bazı evlerin çatıları uçtu, iş yerlerinin tabelaları ve ağaçlar devrildi.

Balıkesir'de, gece başlayan fırtına, bugün de etkili oldu. Edremit'te bazı evlerin uçan çatıları, elektrik tellerine takılırken, sokak aydınlatmasında arıza meydana geldi. Bazı iş yerlerinin tabelaları ve ağaçlar devrildi. Edremit'e bağlı Akçay Mahallesi 1034 Sokak'ta çam ağacı, İlter Kilerci'ye ait 10 KC 865 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Araçta hasar oluştu.

Gürültüyle uyandıklarını anlatan Ulvi Kilerci, "Akçay'da en son 15 yıl önce bu kadar kuvvetli fırtına olmuştu. Sabaha karşı 05.30 civarında büyük gürültü oldu ve arabanın üzerine ağacın devrildiğini gördük. Elektrik telleri de koptu. Gece riskli olması nedeniyle çalışmalar sabaha bırakıldı. Neyse ki kimsenin canına bir şey olmadı" dedi.


Balıkesir, Edremit, Akçay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu
Marmara ve Ege bölgelerinde şiddetli sağanak ve fırtına etkili olacak Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı

Son Dakika Haberleri
23:16 RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN, İSTANBUL'A GELDİ (3) (aktüel) - Son Dakika
23:15 ABD Savunma Bakanı Esper: "ABD, İran'la başlayan her savaşı bitirmeye hazır" - Son Dakika
23:15 AB üyesi 4 ülke Libya gündemiyle toplandı - Son Dakika
23:14 İzmir'deki 15 Temmuz darbe girişimi davasında istinaf duruşması devam etti - Son Dakika
23:08 Evsiz adam buz gibi havada bankta yatıyor - Son Dakika
22:03 Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Son Dakika
21:47 Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 23:19:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de fırtına; tabela ve ağaçlar devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]