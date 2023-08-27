Balıkesir\'de fırtınada alabora olan teknede bir kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında fırtınaya yakalanıp alabora olan teknede yaralanan Seyfi Sercan Kalyoncu (38), hastanede yaşamını yitirdi. Kurtarılan 3 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

FIRTINAYA YAKALANDILAR

Dün saat 14.00 sıralarında Marmara Adası açıklarında Çınarlı Mahallesi limanından kiraladıkları tekneyle gezintiye çıkan 4 arkadaş fırtınaya yakalandı. Bir süre sonra tekne, alabora oldu. Limandaki diğer tekne sahipleri, durumu fark edip, yardım için bölgeye gitti. 4 kişi, sudan çıkarılıp, limana getirildi.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Baygın halde bulunan ve yaralandığı belirlenen Seyfi Sercan Kalyoncu, çağırılan ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kalyoncu, doktorların tüm çabasına karşın sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.