Balıkesir'de fuhuş operasyonu : 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Balıkesir'de fuhuş operasyonu : 1 kişi tutuklandı

BALIKESİR - Balıkesir il merkezi ve Edremit ilçesinde yapılan operasyonlarda fuhuş için yer temin etmek ve fuhuşa aracılık etmek suçlamalarından 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince "Fuhuş" suçlarına yönelik yapılan çalışma kapsamında; 01 Ekim 2020 günü saat 07.00 itibari ile Balıkesir il merkezi ve Edremit ilçesinde yapılan operasyonda fuhuş için yer temin eden ve fuhuşa aracılık eden 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan adli tahkikat neticesinde şüpheli şahısların 20 farklı eylemleri tespit edilerek bu kapsamda fuhuş amaçlı faaliyet yürüten 8 bayan şahıs ile bu bayan şahıslar ile birlikte olan 15 erkek şahsa adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Mevcutlu olarak mahkemeye sevkedilen 3 şüpheli şahıstan M.K isimli şahıs 02 Ekim 2020 günü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanıp ceza evine teslim edilirken, H.E ve S.K isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.