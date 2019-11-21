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Balıkesir'de fuhuş operasyonu

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda biri kadın iki kişi tutuklandı.

Balıkesir'de fuhuş operasyonu, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda biri kadın iki kişi tutuklandı.

Edremit Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı evlerde fuhuş yapıldığı bilgisini aldı.

Şüphelileri teknik takibe alan ekipler, adreslere operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramalarda ruhsatsız bir tabanca ve bu tabancaya ait 101 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden T.K ile C.G. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Balıkesir, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:44 Kaynak: AA
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