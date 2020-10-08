Balıkesir'de fuhuş operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Balıkesir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte fuhuş için yer temin eden ve aracılık ettiği tespit edilen M.K, H.E ve S.K'ye yönelik soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince yapılan operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.E. ve S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.