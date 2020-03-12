Balıkesir'de fuhuş ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de fuhuş ve uyuşturucu operasyonu

BALIKESİR - Balıkesir'de gerçekleştirilen fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 ev ile 2 iş yerinde uyuşturucu satışı ve fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine operasyon için düğmeye bastı. 3 ay süren teknik takip sonrası narkotik köpeği ve çok sayıda polisin katıldığı eş zamanlı operasyonda zanlıların adreslerine baskın düzenlendi. Operasyonda 4'ü kadın 16 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.