Balıkesir'de fuhuşla mücadele operasyonu - Son Dakika
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Balıkesir'de fuhuşla mücadele operasyonu

01.04.2022 21:53
Balıkesir'de fuhuşla mücadele operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde fuhuşu önleme çalışmaları kapsamında Jandarma tarafından operasyon düzenlendi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde fuhuşu önleme çalışmaları kapsamında Jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Körfez Bölgesinde, insan ticareti, fuhuşa teşvik, fuhuşun yolunu kolaylaştırmak, aracılık ile yer temin etmek ve çocuk düşürtme suçlarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Edremit İlçesinde suça karışan 9 şüphelinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 754 adet kondom, 9 adet sentetik uyarıcı hap, 24 Bin 670 TL, 500 dolar, 15 Özbek Somonu, 1 adet çeyrek altın, 6 adet gram altın, 1 adet bilgisayar, 18 adet cep telefonu ve 11 adet belge, doküman ele geçirilmiştir. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli Edremit Adliyesi'ne sevk edildi - BALIKESİR

Balıkesir'de fuhuşla mücadele operasyonu
Balıkesir'de fuhuşla mücadele operasyonu

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Balıkesir, Jandarma, Edremit, Körfez, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de fuhuşla mücadele operasyonu - Son Dakika


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