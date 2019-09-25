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Balıkesir'de gazdan zehirlenme şüphesiyle 8 işçi hastaneye kaldırıldı

37 dakika önce

Balıkesir'de, beyaz et üretim tesisinde amonyak gazından zehirlendikleri şüphesiyle 8 işçi tedavi altına alındı.

Balıkesir'de gazdan zehirlenme şüphesiyle 8 işçi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Balıkesir'de, beyaz et üretim tesisinde amonyak gazından zehirlendikleri şüphesiyle 8 işçi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bandırma ilçesinde bulunan beyaz et üretim tesisinde 7'si kadın sekiz işçide karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri görülmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

Tesise gelen sağlık ekipleri, gaz zehirlenmesi şüphesiyle işçileri Bandırma Devlet Hastanesine kaldırdı.

Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Etem Karpuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını, gerekirse müşahede altına alınacaklarını belirtti.

Bu arada işçilerin, soğutma sisteminde meydana gelen kaçak nedeniyle sızan amonyak gazından zehirlendiği ileri sürüldü.

Balıkesir, Bandırma, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:26 Kaynak: AA
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