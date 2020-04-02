Balıkesir'de geçen yaz kaybolan kadının cesedi ormanlık alanda bulundu - Son Dakika

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Balıkesir'de geçen yaz kaybolan kadının cesedi ormanlık alanda bulundu
6 saat önce
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde geçen yıl temmuz ayında kaybolan yaşlı kadının cesedi bulundu.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde geçen yıl temmuz ayında kaybolan yaşlı kadının cesedi bulundu.
Jandarma ekipleri, devriye görevi sırasında Yağcılar Mahallesi'ne 6 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda çürümüş bir ceset gördü.
Alzaymır hastası Sevim Güler'e ait olduğu belirlenen ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
İlçeye bağlı Yağcılar Mahallesi'nde ikamet eden alzaymır hastası Sevim Güler (77), geçen sene 29 Temmuz'da evinin yakınında kaybolmuştu. Yaşlı kadını arayan ve kendi çabalarıyla bulamayan yakınları, jandarma ve AFAD ekiplerine durumu bildirmişti. Ekiplerin çalışması sonucu Güler'e ulaşılamayınca aramalara son verilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 03:42 Kaynak: AA
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