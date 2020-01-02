Balıkesir'de geçen yıl 39 bin 480 dekar arazi toplulaştırıldı - Son Dakika
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Balıkesir'de geçen yıl 39 bin 480 dekar arazi toplulaştırıldı

6 saat önce

Balıkesir'de, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce 2019 yılında 39 bin 480 dekar arazi toplulaştırıldı.

Balıkesir'de geçen yıl 39 bin 480 dekar arazi toplulaştırıldı, System.String[]

Balıkesir'de, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce 2019 yılında 39 bin 480 dekar arazi toplulaştırıldı.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, arazi toplulaştırılmasıyla parsellerin büyüdüğü, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanmasının kolaylaştığı bildirildi.

Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlandığı belirtilen açıklamada, "Arazi toplulaştırılmasıyla parsel sayısı azalır, parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır." bilgileri paylaşıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Balıkesir'de geçen yıl 3 projede 129 bin 690 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 39 bin 480 dekar alanın toplulaştırıldığını bildirdi.

Devam eden çalışmalarla 90 bin 210 dekar alanın bu yılın sonuna kadar toplulaştırılmasının hedeflendiğini duyuran Aydın, "Çalışmalar kapsamında sınırları düzeltilme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işlerini de yaptık. Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Su İşleri, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:02 Kaynak: AA
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