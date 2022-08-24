Hayırsever iş insanı ve eşi kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Hayırsever iş insanı ve eşi kazada hayatını kaybetti

24.08.2022 10:52
Hayırsever iş insanı ve eşi kazada hayatını kaybetti

Balıkesir'de geçirdiği trafik kazasında eşiyle birlikte hayatını kaybeden hayırsever iş insanının ölümü memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesini yasa boğdu.

Balıkesir'de geçirdiği trafik kazasında eşiyle birlikte hayatını kaybeden hayırsever iş insanının ölümü memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesini yasa boğdu.

İstanbul- İzmir otoyolunun Balıkesir bölümündeki Ortaca Mahallesi mevkiinde, Mustafa Çekiç (39) yönetimindeki 26 SL 333 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada sürücü Mustafa Çekiç (39) ile eşi Özlem Çekiç (39) olay yerinde yaşamını yitirdi, araçtaki çocukları M.Ç. (8) ile H.E.Ç. (3)'de yaralandı. Olayda hayatını kaybeden Mustafa Çekiç'in Eskişehir Ticaret Odası Meclis Divan Katibi olduğu ve geçtiğimiz yıllarda babası Hasan Çekiç adına Emirdağ ilçesinde ortaokul yaptırdığı belirtildi. Karı koca çiftin cenazelerinin Eskişehir'de toprağa verileceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Otoyolda refüje çarpan lüks otomobil karı kocaya mezar oldu! İki çocuk ise yaralı kurtuldu Otoyolda refüje çarpan lüks otomobil karı kocaya mezar oldu! İki çocuk ise yaralı kurtuldu Yeşilçam Oyuncusu Ali Güney Vefat Etti Yeşilçam Oyuncusu Ali Güney Vefat Etti
Kaynak: İHA

Balıkesir, Karahisar, İstanbul, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hayırsever iş insanı ve eşi kazada hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:44 AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Öğlen saatlerinde başlayıp gece saatlerine kadar devam edecek
11:36 Fenerbahçe, sezona bomba gibi giren Valencia'ya 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif etti
11:22 Güne yükselişle başlayan gram altın 1.019 liradan satılıyor
11:21 Milyon Fest'in iptal edilmesine bir tepki de Şahan Gökbakar'dan geldi: Ne etti bu gençler size?
11:05 1948'den beri kazı çalışmalarının sürdüğü Kültepe'de kralların özel arşivleri ortaya çıkarıldı
11:05 Hazal Kaya şeklini değiştirdi!
11:04 MİT ve TSK tepelerine bindikçe biniyor! Terör örgütü PKK'da akıllı telefon ve elektronik cihaz kullanımı yasaklandı
11:01 8. kattan atlayıp canına kıyan genç kızın abisinden kan donduran sözler: Uygunsuz fotoğrafları yüzünden tartıştık
10:56 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,13 seviyesinden işlem görüyor
10:38 Yayından kaldırılan Aziz dizisinin başrolü Murat Yıldırım hakkındaki iddiaları yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 11:55:41. #1.12#
SON DAKİKA: Hayırsever iş insanı ve eşi kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement