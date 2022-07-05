Balıkesir'de "Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde" toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de "Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde" toplantısı gerçekleştirildi

05.07.2022 12:41

Balıkesir'de, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından imzalanan hayvan sağlığı yetiştiriciliği laboratuvar hizmetleri, tarım ve gıda sektöründe iş birliği protokolü kapsamında "Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde" başlıklı toplantı düzenlendi.

Balıkesir'de, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından imzalanan hayvan sağlığı yetiştiriciliği laboratuvar hizmetleri, tarım ve gıda sektöründe iş birliği protokolü kapsamında "Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde" başlıklı toplantı düzenlendi.

Öğretmenevinde gerçekleştirilen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Tarım ve Orman İl Müdürü Erkan Alkan ile kurum müdürleri katıldı.

Ali Tatlı, kentteki meslek liselerinin eğitime ve üretime katkılarının anlatıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, gençlerin tarımda daha etkin ve verimli bir şekilde yer alması için eğitime entegre olmuş, doğru bilgiyle buluşan birey olmalarını hedeflediklerini söyledi.

İmzalanan protokol çerçevesinde ekiplerin sahada çalışmaya başladıklarını ifade eden Tatlı, şöyle konuştu:

"Biz de kentteki 5 okulumuzda Tarım ve Orman İl Müdürümüzle saha ziyaretlerimizi yaptık. Tarım uygulaması yapan okullarımızda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimizce hem yerinde denetimler yapılacak hem de okullarda eğitim verilecek. Bundan sonraki süreçte tarım uygulayan okullarımız diğer okullarımız için de iklim ve değişikliği ile su ve toprağın kullanımıyla alakalı öncülük edecekler."

Tarım ve Orman İl Müdürü Erkan Alkan da tarımsal anlamda sadece üretmenin verimli üretmenin önemine vurgu yaptı.

Okullarda yapılan tarımsal üretimlerin aynı zamanda uygulamalı eğitim katkı sağladığını dile getiren Alkan, "Gençlerimizi orada hem eğitirken uygulamalı olarak da nasıl yapılacağını göstermek çok önemlidir." dedi.

Konuşmaların ardından Savaştepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ümit Çelik ile Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kadri Kılıç, okullarındaki çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

YORUMLAR
500
Tarım İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 'Tarım Lisesi' protokolü Tarım İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 'Tarım Lisesi' protokolü
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de 'Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde' toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:05 İbn-i Sina'nın buluşu halen şifa dağıtıyor! İşte kavun kabuğunun birbirinden etkili faydaları
15:00 Kılıçdaroğlu'ndan hükümete yakın 5 büyük şirket hakkında yeni iddia: 5'li çete ile aramı bulmaya yeltenen pişman olur
14:54 Seçim anketlerinin ortalaması alındı! Araştırma şirketlerine göre AK Parti ile CHP'nin oy oranı birbirine çok yakın
14:39 Milli futbolcu Zeki Çelik, resmen İtalyan devi Roma'ya transfer oldu! Sözleşme 4 yıllık...
14:11 Mauricio Pochettino, PSG'den ayrıldı! Yeni teknik direktör her an açıklanabilir
14:11 BDDK'nın şirketlere yönelik aldığı kredi kararına İstanbul Sanayi Odası'ndan tepki: Kaliteli finansmana erişim noktasında çok ciddi problem yaşanıyor
14:07 İskandinavya'nın en büyük hava yoluydu! SAS, iflas başvurusunda bulundu
13:58 KOM'un nefes kesen operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı!
13:54 AK Parti'den açıklama: Ekim ayında 560 bin sözleşmeli kamu çalışanın kadroya alınması konusu ele alınacak
13:32 İşgücü sıkıntısı çeken Almanya, Türkiye'den işçi talep ediyor! 2 meslekte büyük boşluk var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 15:28:00. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'de "Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde" toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement