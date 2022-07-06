Balıkesir'de gençlerin arasında çıkan kız meselesi tartışmasında kan döküldü! Bıçaklanan şahıs hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Balıkesir'de gençlerin arasında çıkan kız meselesi tartışmasında kan döküldü! Bıçaklanan şahıs hastanede hayatını kaybetti

06.07.2022 11:58

Balıkesir'in Edremit ilçesinde aralarında "kız meselesi" sebebiyle husumet bulunduğu öğrenilen 3 genç birbirine girdi. Yaşanan kavgada 23 yaşındaki Alim İçen, bıçaklanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Balıkesir'de aralarında kız arkadaş yüzünden husumet bulunduğu öğrenilen 3 genç, Sarıkız Mahallesi meydanında karşılaşarak tartışmaya başladı. Gençlerin tartışması bir anda büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada şüpheli A.K. (18), bıçakla Alim İçen'i (23) 3 kez karnından yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan ihbarlar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ambulansı ile Edremit'te özel hastaneye kaldırılan İçen, hemen ameliyata alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaralı genç kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheliler, A.K. ve Ö.F.S. (20) polis tarafından kısa sürede yakalandı.

SABIKALARI KABARIK ÇIKTI

İçen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Katil zanlısı A.K.'nin 11 suçtan, Ö.F.S.'nin ise 8 ayrı suçtan kayıtlarının olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de gençlerin arasında çıkan kız meselesi tartışmasında kan döküldü! Bıçaklanan şahıs hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de gençlerin arasında çıkan kız meselesi tartışmasında kan döküldü! Bıçaklanan şahıs hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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