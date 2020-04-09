Balıkesir'de gençlik merkezlerinde siperlik maske üretimi başladı - Son Dakika

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında için siperlik maske üretimine başlandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, virüse karşı ekstra önlem olan siperlik maskelerin üretimi için yoğun mesai harcanıyor.

Sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerinin alındığı atölyelerde siperlik maskelerden, günde 500 üretim kapasitesine ulaşan Balıkesir, Manyas, Susurluk, Altıeylül, Karesi ve Edremit gençlik merkezleri, üretilen maskeleri sahada görev yapan başta sağlık çalışanları olmak üzere polis, jandarma ve kamu görevlilerine ulaştırıyor.

Maske üretiminin, ihtiyaç olduğu sürece devam edeceği ifade edildi.