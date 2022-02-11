Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Balıkesir'in Erdek ilçesinde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Erdek Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Balıkesir ve İstanbul'da örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 13 kişiyi tespit etti.

Önceden belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları gözaltına aldı. Ev ve iş yerlerindeki aramalarda da suça yönelik deliller ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.