Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

3 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 5 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit Körfezi'ndeki ilçelerden Midilli'ye göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı.
Bölgeye operasyon düzenleye ekipler, Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi Tellikavak mevkisinde 3'ü Orta Afrika Cumhuriyeti, 2'si Demokratik Kongo uyruklu 5 düzensiz göçmeni yakalayarak haklarında işlem başlattı.
Kaçışı organize ettiği ileri sürülen A.A. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:49 Kaynak: AA
Yunanistan, Midilli Adası, Ayvalık, Balıkesir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



A Milli Takımımız, Yunanistan'ı rahat geçti! Yunan futbolcu, A Milli Takımımızın otobüsüne bindi! Cenk Tosun, Yunanistan maçı sonrası hastaneye götürüldü AK Partili Ahmet Kurtuluş'a 5 yaşındaki oğlunun önünde 2 kurşun!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 12:52:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]