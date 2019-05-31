Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinden Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitmeye hazırlanan 5 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit Körfezi
'ndeki ilçelerden Midilli'ye göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı.
Bölgeye operasyon düzenleye ekipler, Ayvalık ilçesi Küçükköy
Mahallesi Tellikavak mevkisinde 3'ü Orta Afrika
Cumhuriyeti, 2'si Demokratik Kongo
uyruklu 5 düzensiz göçmeni yakalayarak haklarında işlem başlattı.
Kaçışı organize ettiği ileri sürülen A.A. gözaltına alındı.