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Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

45 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kaçak yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 45 düzensiz göçmen ile Suriye uyruklu 2 organizatör yakalandı.

Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kaçak yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 45 düzensiz göçmen ile Suriye uyruklu 2 organizatör yakalandı.
Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Küçükköy Mahallesi Tuzla mevkisinde, şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.
Araçta, Suriye uyruklu organizatörler S.H.S. ve M.H. ile yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan 33 Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve 12 Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu olmak üzere toplam 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayrıca minibüste, 1 şişme bot, 1 tekne motoru, 1 akü, 2 pompa, 50 litre motorin ve 45 can yeleği ele geçirildi.

Yakalanan organizatörler ve düzensiz göçmenler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 07:14 Kaynak: AA
Midilli Adası, Suriye, Ayvalık, Balıkesir, Güncel
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