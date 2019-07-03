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Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

11 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Çataltepe mevkisinde zeytinlikte saklanıp havanın kararmasıyla harekete geçmeyi bekleyen Bangladeş uyruklu 10 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.
Ekiplerin yaptığı araştırmada, bu kişilerin bölgeye panelvan bir araçla İstanbul'dan getirildiği tespit edildi.
Kaçışı organize ettiği öne sürülen şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:29 Kaynak: AA
Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel
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