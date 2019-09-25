Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
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Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

2 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişini organize ettikleri öne sürülen 6 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişini organize ettikleri öne sürülen 6 şüpheli tutuklandı.

Polis ekiplerince göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan O.A, H.B, E.S, D.A, R.A. ve M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:56 Kaynak: AA
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