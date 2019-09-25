Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişini organize ettikleri öne sürülen 6 şüpheli tutuklandı.

Polis ekiplerince göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan O.A, H.B, E.S, D.A, R.A. ve M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.