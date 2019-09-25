Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişini organize ettikleri öne sürülen 6 şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:56 Kaynak: AA
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişini organize ettikleri öne sürülen 6 şüpheli tutuklandı.
Polis ekiplerince göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan O.A, H.B, E.S, D.A, R.A. ve M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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