Balıkesir'de Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika

Marmara Bölgesi ve Balıkesir'de bu gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.



Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Balıkesir'de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Pazar günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların oluşturabileceği; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Başlama-Bitiş Zamanı 03.05.2020 01: 00-03.05.2020 23: 59" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR