Balıkesir'de gölete düşen 10 yaşındaki çocuk boğuldu - Son Dakika
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Balıkesir'de gölete düşen 10 yaşındaki çocuk boğuldu

27.03.2022 19:22
Balıkesir'de gölete düşen 10 yaşındaki çocuk boğuldu

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, dengesini kaybederek gölete düşen çocuk boğuldu.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, dengesini kaybederek gölete düşen çocuk boğuldu.

İlçeye bağlı kırsal Davutlar Mahallesi'nde kuzeniyle arazide koyun otlatan Emir Esnek (10), göletin kıyısındayken bir anda dengesini yitirerek suya düştü. Esnek, sudan çıkmayı başaramadı.

Kuzeninin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen çocuğun yakınları, Emir'in cansız bedenini göletten çıkardı.

Jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu da olay yerine gelerek acılı aileyi teselli etmeye çalıştı.

Balıkesir'de gölete düşen 10 yaşındaki çocuk boğuldu
Balıkesir'de gölete düşen 10 yaşındaki çocuk boğuldu
Balıkesir'de gölete düşen 10 yaşındaki çocuk boğuldu

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Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Balıkesir'de gölete düşen 10 yaşındaki çocuk boğuldu - Son Dakika
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