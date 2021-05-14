BALIKESİR - Gölette kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Su motorunu onarmak için dün akşam saatlerinde gölete giren Mustafa Metin (37), bir süre sonra kayboldu.

Elon Musk, televizyonda yaptığı açıklamalar nedeniyle o günden bu yana 20 milyar dolar kaybetti