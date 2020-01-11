Balıkesir'de görev yapan mülki amirler toplandı - Son Dakika
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Balıkesir'de görev yapan mülki amirler toplandı

6 saat önce

Balıkesir'de görev yapan Mülki İdari Amirleri Vali Yazıcı'nın ev sahipliğinde toplandı.

Balıkesir'de görev yapan mülki amirler toplandı, System.String[]

Balıkesir'de görev yapan Mülki İdari Amirleri Vali Yazıcı'nın ev sahipliğinde toplandı. Yemekli toplantıda Vali Yazıcı, "Mülki amirler Kimsesizlerin, kimsesidir" dedi.


Balıkesir'de görev yapan mülki idare amirleri ile eşleri, "10 Ocak İdareciler Günü" nedeniyle Vali Ersin Yazıcı ile Bayan Yazıcı'nın ev sahipliğinde Balıkesir Öğretmenevinde düzenlenen yemekte bir araya geldi. Yemeğe Balıkesir'de görev yapan Vali Yardımcıları ile İlçe Kaymakamları eşleri ile birlikte katıldı.


Kaymakam Keser, "Azim ve şevkle çalışmaya devam edeceğiz"


Programda ilk olarak duygularını ifade eden İvrindi Kaymakamı Fatma Turhan Keser, mülki idare mesleğinin önemi ve onurunu anlatarak, "Balıkesir'de görev yapan tüm meslektaşlarımız bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Valimiz önderliğinde azim ve şevkle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


Vali Yardımcısı Güngör, "Valimiz her zaman destek verdi"


Vali Yardımcısı Ergun Güngör de; Vali Yazıcı ile Bayan Yazıcı'nın, kendilerine ve eşlerine her zaman destek olduğunu belirterek, İdareciler Günü vesilesiyle düzenlenen yemekte bulunmaktan dolayı meslektaşlarıyla birlikte mutluluk duyduklarını söyledi.


Vali Yazıcı, "Mülki amirler Kimsesizlerin, kimsesidir"


Vali Yazıcı ise; programda yaptığı konuşmada, "Değerli Meslektaşlarım" diye hitap ettiği mülki idare amirlerinin '10 Ocak İdareciler Günü'nü kutlayarak, Balıkesir'in idaresinde devlet adına fedakarca görev yapan meslektaşları ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Mülki idare amirleri olarak vatandaşlarımızın her zaman yanındayız" diyen Vali Yazıcı, "Mülki idare amirlerimiz, toplumumuzun tüm kesimlerinin sorunlarını, dertlerini dinleyen görevlilerdir. Bu anlamda tüm görev yaptığımız yerlerde bütün arkadaşlarımız, vali yardımcısı arkadaşlarımız, kaymakamlarımız bu hassasiyetle görev yapmalıdırlar. Devletimizi temsil eden idarecilerimiz, devlet ile vatandaşlarımız arasındaki bağları güçlendirme görevini üstlenmişlerdir. Ülkemizin yarınlara daha güçlü bir ülke olarak girmesine katkı sağlayacak şekilde çalışmalıyız. Vatandaşlarımızın kendisini huzur ve güven içinde hissetmesini temin etmek, ihtiyaçlarını, zamanında, onları rahatsız etmeden giderebilmek ve devletimizin şefkatini, hoşgörüsünü ve adaletini kendilerine hissettirmek en önemli vazifemizdir. Siz bizim elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız her şeyimizsiniz. Mülki İdare Amirleri, kimsesizlerin kimsesidir" diye konuştu.


'10 Ocak İdareciler Günü'nü kutlayan Vali Yazıcı, "2020 yılının 2019 yılına oranla hem Balıkesir için hem ülkemiz hem de dünya için daha iyi bir yıl olması temennisinde bulunarak, bu mesleğe emeği geçmiş büyüklerimizi ve şehitlerimizi saygıyla anıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı. - BALIKESİR

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:27 Kaynak: İHA
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