Balıkesir'de görme engelli vatandaş yanan evini onarmak için destek bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de görme engelli vatandaş yanan evini onarmak için destek bekliyor - Son Dakika

Balıkesir'de görme engelli vatandaş yanan evini onarmak için destek bekliyor

6 saat önce

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yaşayan görme engelli Üzeyir Kanar (54), geçen yıl yanan evinin onarımı için yardım bekliyor.

Balıkesir'de görme engelli vatandaş yanan evini onarmak için destek bekliyor, System.String[]

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yaşayan görme engelli Üzeyir Kanar (54), geçen yıl yanan evinin onarımı için yardım bekliyor.

Sultaniye Mahallesi'nde oturan Kanar'ın evi, geçen ağustos ayında henüz bilinmeyen bir nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi.

Daha sonra evinin girişi, odası ve çatısında oluşan hasarı gidermek için Susurluk Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuran Kanar, 4 bin 500 lira yardım alarak, konutunun kapı ve çerçevelerini yaptırdı.

Çatısını ve evinin geri kalanını tamir ettirmek isteyen Kanar, ilgililerden ve vatandaşlardan yardım bekliyor.

Evli ve 5 çocuk sahibi Kanar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın esnasında evde olmadıkları için canlarının kurtulduğunu söyledi.

Hasarlı evlerinin tadilatını yaptıracak durumunun olmadığını anlatan Kanar, "Gözlerim görmüyor, raporlarım var. Evimiz eşyamız her şeyimiz yanmış. Yardıma ihtiyacımız var." diye konuştu.

Balıkesir, Susurluk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:12 Kaynak: AA
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