Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de gözaltına alınan 5 organizatör tutuklandı
Son Dakika Güncel Balıkesir'de gözaltına alınan 5 organizatör tutuklandı

Balıkesir'de gözaltına alınan 5 organizatör tutuklandı

7 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'a düzensiz göçmen götürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 organizatör tutuklandı.

Balıkesir'de gözaltına alınan 5 organizatör tutuklandı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'a düzensiz göçmen götürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 organizatör tutuklandı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan A.G, M.K, H.A, Ö.P. ve M.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İki gün önce, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlandığı belirlenen iki ayrı grubun Çanakkale-İzmir kara yolunda olduğu bilgisini alan Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki aracı takibe almış, araçlardan birini durduran ekipler, 104 Afganistan, 7 İran uyruklu olmak üzere 111 düzensiz göçmeni yakalamıştı.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan diğer araç ise bir süre sonra yakalanmış, araçta bulunan A.G, M.K, H.A, Ö.P. ve M.S, organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Ayrıca, araçlarda ve şüphelilerin üstünde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 tekne motoru, 1 şişme bot ve 35 can yeleği ele geçirilmişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:02 Kaynak: AA
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