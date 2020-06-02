Balıkesir'de Gözlükçüler ve Optisyenler Günü kutlandı
Gözlükçüler ve Optisyenler Günü kutlamaları Balıkesir Optisyen-Gözlükçüler Odası tarafından düzenlenen törenle kutlandı.
Gözlükçüler ve Optisyenler Günü kutlamaları Balıkesir Optisyen-Gözlükçüler Odası tarafından düzenlenen törenle kutlandı. Oda başkanı Feridun Özcan Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından tüm gözlükçü ve Optistenlerin gününü kutladı.
Balıkesir'de 1 Haziran Gözlükçüler ve Optisyenler Günü kutlamaları kapsamında 12. Bölge Balıkesir Optisyen-Gözlükçüler Odası Atatürk Anıtına Çelenk koydu. Covid-19 pandemi süreci nedeniyle gerçekleştirilen etkinlik sınırlı sayıda katılım ile gerçekleştirildi. Oda Yönetim Kurulu Üyelerinden Feridun Özcan, Meltem Kızıl, Alper Yılmaz, Yusuf Oray Dönmez ve Cemil Yolaç'ın katılımıyla çelenk sunma merasiminin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. 12 . Bölge Bölge Balıkesir Optisyen-Gözlükçüler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Özcan Törende yaptığı kısa açıklamada "Balıkesir Optisyen Gözlükçüler Odası olarak Ülkemizin göz sağlığının korunmasında ve gelişmesinde yaptığı hizmetler ve katkılarından dolayı birer sağlık meslek mensubu olan üyelerimizin ve tüm meslektaşlarımızın 1 Haziran Gözlükçüler ve Optisyenler Gününü kutlarız"dedi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 09:15 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de Gözlükçüler ve Optisyenler Günü kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı "New York'un yarısıyla yattım" demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı Program sunucusu By Kuş'tan Almanya'da Türk bayrağı resminin üzerinde kumar oynama skandalına tepki Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi Şahan Gökbakar, güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten mi çıkardı? ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı