Balıkesir'de Göztepe Futbol Okulu Açıldı
1 saat önce
Göztepe Futbol Okulları Balıkesir Şubesi, Balıkesir'deki faaliyetlerine başladı.
Göztepe Futbol
Okulları Balıkesir
Şubesi, Balıkesir'deki faaliyetlerine başladı.
Göztepe Futbol Okulları bölgedeki yetenekli futbolcuları keşfetmeye devam ediyor. 94 yıllık geçmişiyle adından ve başarısından sıkça söz ettiren Göztepe, yeni futbol okulunu şimdi de Balıkesir'e açtı.
İlk etapta 50'ye yakın kayıt alan Göztepe Balıkesir Futbol Okulu oluşturduğu kız futbol takımıyla fark oluşturuyor. 12'si kız olmak üzere 50'ye yakın sporcu ile çalışmalarını uzman antrenör kadrosuyla sürdüren Göztepe Balıkesir Futbol Okulu hafta sonları antrenmanlarını gerçekleştiriyor.
Balıkesir'li antrenörler Erkan Akman, Semih İşgüzar, Mutlu Yumuk, Salih Savcı, Kenan Öztunç ve kaleci antrenörü İsmail Furkan Çolak nezdinde çalışmalarını sürdüren Göztepe Balıkesir Futbol Okulu 05-16 yaş arası sporcu grubuna hitap ediyor. Cumartesi ve Pazar günleri 14: 00- 18: 00 arası Deplasman Halı sahada antrenmanlarını gerçekleştiren Göztepe Balıkesir Futbol Okulu için kayıtlar devam ediyor.
Göztepe Balıkesir Futbol Okulu'nu Balıkesir'de açan antrenör Erkan Akman geleceğin yıldızlarını yetiştirmek için mücadele edeceklerini söyledi. Akman; " Balıkesir'de açtığımız bu okul ile Balıkesir'in yetenekli futbolcularını keşfedeceğiz. Keşfettiğimiz bu yetenekli futbolcularımız Göztepe formasını giyme şansı yakalayacaktır" dedi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:48 Kaynak: İHA
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