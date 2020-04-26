Balıkesir'de grafiti ile 'evde kal' mesajı - Son Dakika
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Balıkesir'de grafiti ile 'evde kal' mesajı

6 saat önce

Balıkesir'de grafiti ile 'evde kal' mesajı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde de belediye şehrin farklı noktalarında dikkat çekici mesajları grafiti olarak paylaştı.

Balıkesir'de grafiti ile 'evde kal' mesajı

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde de belediye şehrin farklı noktalarında dikkat çekici mesajları grafiti olarak paylaştı. Sındırgılı gençler tarafından grafiti ile yapılan uyarı büyük beğeni topladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında yetkililer zorunlu olmadıkça vatandaşa sokağa çıkmamaları noktasında uyarılarda bulunuyor.

Sındırgı Belediyesi anonslarla, belediye çalışanları aracılığıyla, led ekranlardan vatandaşa uyulması gereken kurallar hatırlatılıyor, yapılan etiket çalışmaları ile sosyal mesafeye uyulması gerektiği her fırsatta dile getiriliyor. Mezarlık yolunda bulunan boş duvarda ve TOKİ bölgesindeki trafoda grafiti ile dikkat çekici bir mesaj verildi. Vatandaşlara " Hayat Eve Sığar, Evde Kal" yazısı ve sağlıkçıları, korona virüsü temsil eden şekillerle uyarıda bulunuldu. Bu süreçte evde vakit geçirme gerekliliği vurgulandı, böylece farkındalık oluşturması amaçlandı.

Sındırgılı genç grafiti sanatçısı İdris Sağdıç tarafından grafiti ile yapılan uyarı Sındırgılıların büyük beğenisini topladı.

Sanatını evde kal çağrısı için kullandı

Sındırgı Belediyesi ile yürütülen çalışmada yer alarak evde kalma konusunda farkındalık oluşturmak istediğini belirten Sağdıç " Grafiti sanatı ile uğraşıyorum. Dünyayı alt üst eden korona virüs bizde de bulunmakta. Herkes elini taşın altına sokuyor ve bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben de sanatımı kullanarak grafiti sanatı ile ilgili Sındırgı belediyesi ile ilgili projeler başlattık. Bu projelerde hazırlamış olduğum çalışmaları duvarlara geçirdik. Duvarlara hayat verdik. Ne kadar zorlu bir süreçten geçtiğimizi biliyoruz. Herkesin çok dikkatli olması için, biz de farkındalık oluşturmak için, herkese örnek olmak için, bu virüsün ne kadar tehlikeli ve yaygın olduğunu duvarlara aktardık. Sındırgı Belediyesi ile yapmış olduğumuz çalışmada duvarlara resimlerimizi geçirdik. Evde kal, hayat eve sığar gibi sloganlarla, bir de çalışmalarımız resim olarak aktardık. Herkesin evde kalmasını istiyoruz. Virüsün çok çabuk gitmesini istiyoruz. Zorlu bir süreçteyiz" şeklinde konuştu.

Sosyal farkındalık oluşturmak için sanatçılara da destek veriliyor

Korona virüsle mücadelede vatandaşların evde kalmalarını sağlamak ve sosyal farkındalık oluşturmak için ilçedeki sanatçıların projelerine de destek veriliyor.

Her alanda vatandaşların evde kalması için farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş da " Ülkemizi ve bütün dünyayı sarsan korona virüsü ile mücadelemiz her bir yönde devam ediyor. Sındırgı kurallara uyan bir ilçe. Çok şükürler olsun ki çok ciddi manada bir sıkıntımız yok. Ama Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanımızın talimatlarını harfiyen yerine getiren bir ilçeyiz. Hem uyarılarımızla hem de vatandaşlarımıza örnek olan davranışlarımızla her daim koşturuyoruz, didiniyoruz. İnşallah bu virüs bir an önce ülkemizi terk eder. Bayramda da inşallah bayram ederiz. Tabi farkındalık oluşturmak, sosyal medyada insanları duyarlı hale getirebilmek ve vatandaşın evde kalmasını sağlayabilmek maksadıyla da farklı çalışmalar yapıyoruz. Sanatçılarımızı bu konuda ortaya koyduğumuz ve onların yeteneklerini ortaya çıkardığımız bir çalışmanın yanındayız. Sındırgı'da ki bir kardeşimiz, genç kardeşimiz imkan verdik ona boş bulduğu bütün duvarlarda, trafolarda " Evde Kalın, Hayat Eve Sığar" mesajlarını bütün şehrin bu duvarlarına yaymaya çalışıyor. Biz de destek veriyoruz. Hakikaten güzel şeylerde ortaya çıkıyor. Halkımızdan isteğimiz bu. Lütfen evde kalın, hayat eve sığar" sözlerine yer verdi.

Balıkesir'de grafiti ile 'evde kal' mesajı

Balıkesir, Sındırgı, Evde Kal, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 12:13 Kaynak: İHA

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