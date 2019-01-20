Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Gümrük Kaçağı Lüks Araç Ele Geçirildi

Balıkesir'de Gümrük Kaçağı Lüks Araç Ele Geçirildi

45 dakika önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde jandarma ekipleri, ülkeye kaçak yollardan sokulan lüks bir araç ele geçirdi.

Balıkesir'de Gümrük Kaçağı Lüks Araç Ele Geçirildi, System.String[]
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde jandarma ekipleri, ülkeye kaçak yollardan sokulan lüks bir araç ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Sındırgı ilçesinde Balıkesir- İzmir Devlet Karayolu'nda icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında gümrük vergisi ödemeksizin ülkeye getirildiği tespit edilen Fransa plakalı lüks otomobili durdurdu. Jandarma, adli makamlardan aldığı talimatla şüpheli A.S. hakkında ülkeye kaçak araba sokmak suçundan yasal işlem başlattı. Fransa plakalı lüks otomobil ise, Bandırma Gümrük Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:39 Kaynak: İHA

Fransa, Sındırgı, Jandarma, Balıkesir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Paris Saint Germain, Guingamp'ı 9-0 Yendi Akıllara Durgunluk Veren Olay! Parktaki Evsiz Kadına Uyuşturucu Verip Tecavüz Ettiler

Fatih'te 3 Katlı Binada Yangın: 1 Kişi Yanarak Can Verdi İstanbul'da Korkutan Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 12:24:25. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Gümrük Kaçağı Lüks Araç Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]