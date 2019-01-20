Balıkesir'de Gümrük Kaçağı Lüks Araç Ele Geçirildi
45 dakika önce
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde jandarma ekipleri, ülkeye kaçak yollardan sokulan lüks bir araç ele geçirdi.
Balıkesir
'in Sındırgı
ilçesinde jandarma ekipleri, ülkeye kaçak yollardan sokulan lüks bir araç ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Sındırgı ilçesinde Balıkesir- İzmir
Devlet Karayolu'nda icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında gümrük vergisi ödemeksizin ülkeye getirildiği tespit edilen Fransa
plakalı lüks otomobili durdurdu. Jandarma
, adli makamlardan aldığı talimatla şüpheli A.S. hakkında ülkeye kaçak araba sokmak suçundan yasal işlem başlattı. Fransa plakalı lüks otomobil ise, Bandırma
Gümrük Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. - BALIKESİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:39 Kaynak: İHA
Paris Saint Germain, Guingamp'ı 9-0 Yendi
Akıllara Durgunluk Veren Olay! Parktaki Evsiz Kadına Uyuşturucu Verip Tecavüz Ettiler
Fatih'te 3 Katlı Binada Yangın: 1 Kişi Yanarak Can Verdi
İstanbul'da Korkutan Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi