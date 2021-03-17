Balıkesir'de günde 60 ünite kan toplanıyor - Son Dakika

BALKESİR'in Burhaniye ilçesinde, Kızılay Kan Merkezi'nin başlattığı bağış kampanyası devam ediyor. Kan bağışlarının pandemi öncesi rakamlara yaklaştığını belirten Dr. Ahsen Elif Örtücü, Balıkesir 'de günlük ortalama 60 ünite kan bağışı olduğunu söyledi.

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