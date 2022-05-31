Balıkesir'de güneş enerjisi sayesinde meralara su veriliyor - Son Dakika
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Balıkesir'de güneş enerjisi sayesinde meralara su veriliyor

31.05.2022 15:57
Balıkesir'de güneş enerjisi sayesinde meralara su veriliyor

Balıkesir'de Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında güneş enerjisi sistemli sıvat ve sondaj kuyusu çalışmaları tamamlanarak üreticilerin hizmetine sunuldu.

Balıkesir'de Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında güneş enerjisi sistemli sıvat ve sondaj kuyu su çalışmaları tamamlanarak üreticilerin hizmetine sunuldu.

Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürü Erkan Alkan beraberinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça, Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Kutfettin Deper ile projenin uygulandığı Bandırma ilçesine bağlı kırsal Doğruca Mahallesinde 2 bin 111 dekar mera alanında yürütülen ıslah çalışmalarını yerinde inceledi.

Alkan, yaptığı açıklamada, Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında güneş enerjisi sistemli sıvat ve sondaj kuyusu çalışmasının Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek, özellikle Balıkesir kuzusu gibi marka değeri yüksek ürünlerin daha geniş pazar alanlarına ulaşabilmesi adına üretimi arttırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Öte yandan Alkan, mera ıslah projeleri kapsamında küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın ihtiyaç duyduğu kaliteli ve sağlıklı kaba yem ihtiyacının karşılanması, mevcut meralardan daha fazla fayda sağlanabilmesi ve meraların otlatma kapasitelerinin arttırılmasını amacıyla yürütülen çalışmaların da devam ettiğini söyledi.

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Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyesi, Serkan Akça, Balıkesir, Tarım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de güneş enerjisi sayesinde meralara su veriliyor - Son Dakika


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