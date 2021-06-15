Üye Girişi
Balıkesir'de günlük aşı rekoru kırıldı - Son Dakika

Balıkesir'de günlük aşı rekoru kırıldı

15.06.2021 15:10

Balıkesir'de günlük aşı rekoru kırıldı Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği COVİD aşılamasında dün tek hastanede 1950 kişi aşı oldu Türkiye genelinde devam eden COVİD-19 aşılamasında Balıkesir nüfusa göre en çok aşılamanın yapıldığı iller arasında yer alıyor.

Balıkesir'de günlük aşı rekoru kırıldı

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği COVİD aşılamasında dün tek hastanede 1950 kişi aşı oldu

BALIKESİR - Türkiye genelinde devam eden COVİD-19 aşılamasında Balıkesir nüfusa göre en çok aşılamanın yapıldığı iller arasında yer alıyor. Türkiye genelinde aşılama sayısı 35 milyonu geride bırakırken, Balıkesir'de dün kendi aşılama rekorunu kırdı. Sadece Atatürk Şehir Hastanesi'nde 1950 kişi aşı olurken, il genelinde bu sayı 13 bin 982 oldu.

Balıkesir'de COVİD-19 pandemisine karşı aşılama tüm hızı ile sürüyor. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği aşılamada hastaneler tam kapasite ile çalışıyor. Balıkesir'in en büyük hastanesi olan Atatürk Şehir Hastanesi'nde gündüz 15 aşı polikliniği ve 1 çadır hizmet verirken, mesai saatleri sonrasında poliklinik sayısı 30'a çıkıyor. Sabah 9 ile gece 24 arasında aşılama yapılırken, vatandaşlar hastaneye akın ediyor. Türkiye genelinde bugün 35 milyon doz aşı geride kalırken, Balıkesir'de de pandemi sürecinde en yüksek aşı sayısına ulaşıldı. Dün sadece Atatürk Şehir Hastanesi'nde 1950 vatandaşa aşı yapılırken, bu rakam il genelinde 13 bin 982 oldu. Öte yandan aşılamanın başladığı tarihten bu yana Balıkesir'de 813 bin 200 doz aşı yapıldı. Bunun 471 bini ilk doz aşı olurken, 341 bin vatandaş ise ikinci doz aşısını oldu. Nüfusu 1 milyon 300 bin olan Balıkesir'de aşılamada büyük yol kat edildiği de bu rakamlarla ortaya çıkmış oldu.

Öte yandan SGK kaydı olanların aşı için hastaneye gelmesi ile rakamlar daha hızlı artmaya başladı. Bugün aşı olan "Devletimize ve Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi çalışanlarına teşekkür ederim. Bu aşı imkanı bugün bir çok ülkede yok. Bugün aşımı oldum ve faydalı olacağına inanıyorum. Pandeminin sona ermesi için bu aşılama kurtuluş yolu olacak" dedi.

Balıkesir'de günlük aşı rekoru kırıldı
Balıkesir'de günlük aşı rekoru kırıldı
Balıkesir'de günlük aşı rekoru kırıldı
Balıkesir'de günlük aşı rekoru kırıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Şehir Hastanesi, Balıkesir, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Balıkesir'de günlük aşı rekoru kırıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a açtı ağzını, yumdu gözünü: Geçmişi temiz değil 15:28 Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a açtı ağzını, yumdu gözünü: Geçmişi temiz değil Doğal gazı açarak intihara kalkışan kadın, tedaviyi kabul etmeyip hastaneden kaçtı 15:24 Doğal gazı açarak intihara kalkışan kadın, tedaviyi kabul etmeyip hastaneden kaçtı 15:20 "Dur" ihtarına uymayıp, yakalanınca polisi tehdit etti: Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım
Irkçı küfürleri tespit edilmişti! Avusturyalı futbolcu Arnautovic hakkında soruşturma başlatıldı 15:15 Irkçı küfürleri tespit edilmişti! Avusturyalı futbolcu Arnautovic hakkında soruşturma başlatıldı Oyuncu Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak 15:04 Oyuncu Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi 14:21 Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi
Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim? 14:15 Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim? NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analiz edildi! En ilginç değerlendirme Erdoğan - Macron görüşmesine yapıldı 13:41 NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analiz edildi! En ilginç değerlendirme Erdoğan - Macron görüşmesine yapıldı

Son Dakika Haberleri
15:27 Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a açtı ağzını, yumdu gözünü: Geçmişi temiz değil
15:19 "Dur" ihtarına uymayıp, yakalanınca polisi tehdit etti: Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım
15:17 Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti
15:15 Irkçı küfürleri tespit edilmişti! Avusturyalı futbolcu Arnautovic hakkında soruşturma başlatıldı
15:04 Son Dakika: Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde aşı uygulaması başlıyor
15:04 Oyuncu Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak
14:48 Falcao'nun şanssızlığı bitmek bilmiyor! Bu kez de koronavirüse yakalandı
14:40 Fenerbahçe, Ahmet Ağaoğlu'nun, "2010-11'de şike yapılmıştır" ifadesine sert yanıt verdi
14:25 Günlerdir Müge Anlı'da aranıyordu! Talihsiz adamın cansız bedeni arkadaşının fabrikasındaki kuyuda bulundu
14:14 Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?
Aç kalan tilki şehre indi, avladığı tavuğu kaçırdı! O anlar görüntülendi Aç kalan tilki şehre indi, avladığı tavuğu kaçırdı! O anlar görüntülendi         
15:29
1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü         
15:25
Caner'in Umut Meraş konusuyla ilgili yaptığı savunma, sosyal medyada alay konusu oldu Caner'in Umut Meraş konusuyla ilgili yaptığı savunma, sosyal medyada alay konusu oldu         
15:23
Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti         
15:17
Ek gelir için yaban mersini ekmeye başlayan üretici, yıllık 100 bin TL kazanıyor Ek gelir için yaban mersini ekmeye başlayan üretici, yıllık 100 bin TL kazanıyor         
15:05
Son Dakika: Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde aşı uygulaması başlıyor Son Dakika: Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde aşı uygulaması başlıyor         
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti! Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti!         
14:20
Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı         
14:03
Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum         
13:41
Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı         
13:24
Balıkesir'de cezaevinden izinli çıkan genç, anne babasını öldürdü Balıkesir'de cezaevinden izinli çıkan genç, anne babasını öldürdü         
12:20
Taşa yazılan Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!         
12:02
4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı 4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı         
11:44
4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu 4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu         
10:26
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti         
10:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı         
09:50
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 15:40:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de günlük aşı rekoru kırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement