Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Güven ve Huzur Uygulaması

Balıkesir'de Güven ve Huzur Uygulaması

1 saat önce

Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Güven-Huzur" uygulaması kapsamında, Balıkesir'de de 20 ilçede asayiş denetimi yapıldı.

Balıkesir'de Güven ve Huzur Uygulaması, System.String[]
Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Güven-Huzur" uygulaması kapsamında, Balıkesir'de de 20 ilçede asayiş denetimi yapıldı. Emniyet birimleri 81 ilde koordineli olarak "sabit yol uygulaması" ve "umuma açık yer uygulaması" şeklinde 2 aşamalı denetim gerçekleştirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Terör, Narkotik, Kaçakçılık Organize, Mali Şube, Özel Harekat polislerinin katıldığı operasyon, tüm ilçelerde gerçekleştirildi.

Uygulamaya Polis Ekipleri Katıldı

Toplam 20 ilçede, farklı noktalarda polis ekipleri şüpheli görülen araçları ve yayaları durdurdu. Balıkesir Merkez ve İlçelerinde asayiş denetimi yapan ekipler, şüpheli araçları durdurarak araçların içini kontrol etti, sürücü ve yolcuları GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolünden geçirdi. 255 sabit uygulama noktalarında, ekipler şüpheli görülen kişileri durdurarak üst araması yaptı. Uygulama kapsamında durdurulan bazı araçlara, eksik evrak nedeniyle ceza kesildi ve çekiciyle otoparka götürüldü.

Umuma açık yer uygulaması kapsamında da denetlemeler yapıldı. Yapılan aralamalarda haklarında yakalama kararı bulunan kişiler de yakalandı.

Sabit Yol ve Umuma Açık Yer Uygulaması

Yol uygulamasında 177 ekibin destek verdiği denetlemelere 594 personel katıldı. Yapılan yol ve umuma açık yer denetimlerinde 6.100 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunun yapıldığı, 743 aracın kontrol edildiği, 43 aracın sürücülerine cezai işlem uygulandığı ve 10 aracın ise trafikten men edildiği belirtildi. Uygulama kapsamında haklarında arama kararı bulunan 11 kişi yakalandı. Denetim sonucunda araçlara uygulanan ceza miktarı ise 18.621 TL olarak açıklandı - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:04 Kaynak: İHA

Türkiye, Huzur, Balıkesir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Genç Adam, Tartıştığı Ağabeyini Tabanca ile Öldürüp Tuvalete Gömdü Saldırgan, Evliyken Kendisini Aldattığını İddia Ettiği Eski Eşini Kalçasından Bıçakladı

Eğlence Mekanında Hesap Kavgası: 1 Ölü Polis Kontrolünden Kaçan Otomobil Viyadükten Uçtu: 3 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 01:20:14. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Güven ve Huzur Uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]