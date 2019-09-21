Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de güven ve huzur uygulaması
Son Dakika Güncel Haber

Balıkesir'de güven ve huzur uygulaması

6 dakika önce

Balıkesir'de güven huzur uygulamasına 307 Jandarma 2 dedektör köpek katılırken, 58 ayrı ikamette 2 bin 987 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Balıkesir'de güven ve huzur uygulaması, System.String[]

Balıkesir'de güven huzur uygulamasına 307 Jandarma 2 dedektör köpek katılırken, 58 ayrı ikamette 2 bin 987 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.


Balıkesir'de İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler güven huzur uygulamasına kapsamında asayiş denetimi yaptı.

Alınan bilgiye göre 307 Jandarma ve 2 dedektör köpeğin katıldığı uygulamada 58 ikamette 2 bin 987 kişinin GBT'si sorgulandı.

Sorgulama neticesinde 1 kayıp şahıs olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 48 şahıs yakalanırken, 2 şahsa adli ve idari işlem yapıldı. Yakalanan şahıslara 1.294 TL idari para cezası kesildi.

Uygulamada 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5 adet muhtelif fişek ele geçirildi.

Balıkesir, Jandarma, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Futbol dünyası, Neslican Tay'ın ölümüne sessiz kalmadı
Baltalı cinayetin zanlısı yakalandı Neslican Tay'ın ölüm haberini alan anne ve babasının hali yürek parçaladı Lüks otomobilde intihar etmek isteyen kadın son anda kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 12:13:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de güven ve huzur uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]