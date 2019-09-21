Balıkesir'de güven ve huzur uygulaması

Balıkesir'de güven huzur uygulamasına 307 Jandarma 2 dedektör köpek katılırken, 58 ayrı ikamette 2 bin 987 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.



Balıkesir'de İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler güven huzur uygulamasına kapsamında asayiş denetimi yaptı.

Alınan bilgiye göre 307 Jandarma ve 2 dedektör köpeğin katıldığı uygulamada 58 ikamette 2 bin 987 kişinin GBT'si sorgulandı.

Sorgulama neticesinde 1 kayıp şahıs olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 48 şahıs yakalanırken, 2 şahsa adli ve idari işlem yapıldı. Yakalanan şahıslara 1.294 TL idari para cezası kesildi.

Uygulamada 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5 adet muhtelif fişek ele geçirildi.