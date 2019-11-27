Balıkesir'de güvenlik masaya yatırıldı

Balıkesir İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı, Vali Ersin Yazıcı'nın başkanlığında gerçekleştirildi.



Vali Yazıcı başkanlığında, Balıkesir ve ilçelerinde mevcut güvenlik tedbirlerinin ve alınacak yeni önlemlerin görüşüldüğü güvenlik toplantısı yapıldı.



Balıkesir'in genel güvenlik ve asayiş konularının değerlendirildiği toplantıda yapılması gereken çalışmalar, vatandaşların huzur ve güven ortamında yaşayabilmeleri için alınması gereken tedbirler ile kurumlar arası koordinasyon gerektiren hususlar görüşülerek, karara bağlandı. Balıkesir Öğretmenevi toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Ersin Yazıcı, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Vali Yardımcısı Mustafa Çek, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutan V. Jandarma Albay Veysel Fidan, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı SG Binbaşı Sadun Özdemir, İl Göç İdaresi Müdür V. Tolga Serbest, MİT Temsilcisi ve Emniyet Teşkilatı ile Jandarma mensupları katıldı. - BALIKESİR