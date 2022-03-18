Balıkesir'de hafif ticari araç devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de hafif ticari araç devrildi, 2 kişi yaralandı

18.03.2022 12:46
Balıkesir'de hafif ticari araç devrildi, 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç devrildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç devrildi. Kazada sürücü ve yanındaki kızı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale İzmir kara yolu Kadıköy Mahallesi yakınlarında bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan Murat Y, idaresindeki 10 AAL 765 plakalı hafif ticari araç kaldırıma çarparak devrildi.

Kazda sürücü Murat Y, ve yanında yolcu olarak bulunan kızı Nurgül Y, yaralandı.

Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari aracın sürücüsü Murat Y, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği görevlilerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Araçtan kendi imkanları ile hafif yaralı olarak çıkan Nurgül Y. ve babası Murat Y, ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Anneannesini görmek için Ukrayna'ya gitti! Savaş çıkınca geri dönemedi Anneannesini görmek için Ukrayna'ya gitti! Savaş çıkınca geri dönemedi Balıkesir'de devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı Balıkesir'de devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

Balıkesir, Çanakkale, Edremit, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de hafif ticari araç devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
12:54 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Batı kapısını kapatıyor, bizi güçlendiriyor
12:34 "İzmitliler pişmaniye yemez, yol vergisi alırlar" dedikleri için mahkemelik oldular
12:29 Kar, İstanbul'u terk etmiyor! Yağışlar salı gününe kadar devam edecek
12:22 Anlaşmalar yapıldı! Polisler, maaşlarına ek olarak 300 lira promosyon ödemesi alacaklar
11:00 TÜİK açıkladı: Türkiye'de yaşlı nüfus kaç kişi, en fazla yaşlı hangi ilde, 100 yaş üstünde kaç kişi var?
12:06 Herkes Rusya'ya yaptırım uygularken Hindistan Rusya'dan 3 milyon varil petrol aldı: Daha da alacağız
11:57 Magandalara emsal niteliğinde kanun kararı! Elini kolunu sallayarak gezemeyecekler
11:55 Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta anlattı: Aldatılmış, kalbi kırık
11:53 8 yıllık evlilik tek celsede bitti: Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel anlaşmalı olarak boşandı
11:52 Gram altının fiyatı 920 lira seviyesinden işlem görüyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 13:08:30. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'de hafif ticari araç devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement