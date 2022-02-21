Balıkesir'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Balıkesir'in Manyas ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Polat Kul (18) idaresindeki 10 NJ 872 plakalı motosiklet, Bandırma Caddesi'nde H.K. yönetimindeki 10 K 3751 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Kul ağır yaralandı.

Kazayı görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kul'u Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Hayati tehlikesi bulunan Kul'un ameliyata alındığı öğrenildi.