Balıkesir'de hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Bandırma Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, üye olduğu alışveriş sitesi aracılığıyla vatandaşları dolandırdığı öne sürülen ve bu suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.O'nun (24) yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından hükümlünün kaldığı eve operasyon düzenleyen ekipler Ü.O. ile evde bulunan arkadaşı B.O'yu (28) gözaltına aldı.

Hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.O, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

Benzer suçlardan 4 ayrı arama kaydının bulunduğu tespit edilen B.O. ise sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.