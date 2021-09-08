Balıkesir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 FETÖ üyesi yakalandı

Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı. Alınan bilgiye göre, Balıkesir polisi kent genelinde FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında aranan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında D.D, M.E. ve F.E. Burhaniye ilçesinde yakalandı. D.D'nin 7 yıl 6 ay, M.E. ve F.E'nin 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. Söz konusu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

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