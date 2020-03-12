Balıkesir'de halkın yoğun olduğu bölgelerde koronavirüs önlemi - Son Dakika
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Balıkesir'de halkın yoğun olduğu bölgelerde koronavirüs önlemi

6 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toplu taşıma araçları, duraklar, çocuk parkları ve camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Balıkesir'de halkın yoğun olduğu bölgelerde koronavirüs önlemi, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toplu taşıma araçları, duraklar, çocuk parkları ve camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Otobüsler ve terminallerde dezenfeksiyon işlemlerini sürdüren ekipler, otogar girişlerinde ısı ölçerlerle vücut sıcaklıklarını tespit ediyor.

Umumi tuvaletler, çocuk oyun alanları, bekleme koltukları, zemin ve x-ray cihazlarına kadar her yer özenle dezenfekte edilerek risk alanları en aza indiriliyor.

Toplu taşıma araçlarında da temizliğin yanı sıra dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor.

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:50 Kaynak: AA
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