Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de "Hanımeli Pazarı" kadınları iş sahibi yaptı
Son Dakika Yerel Balıkesir'de 'Hanımeli Pazarı' kadınları iş sahibi yaptı

Balıkesir'de "Hanımeli Pazarı" kadınları iş sahibi yaptı

7 saat önce

Balıkesir'de "Hanımeli Pazarı" kadınları iş sahibi yaptıBALIKESİR - Bigadiç ilçesinde, belediye tarafından kadınların el emeklerini kazanca dönüştürebilmek maksadıyla kurulan "Hanımeli Pazarı" kadınları iş sahibi yaptı.

Balıkesir'de "Hanımeli Pazarı" kadınları iş sahibi yaptı

BALIKESİR - Bigadiç ilçesinde, belediye tarafından kadınların el emeklerini kazanca dönüştürebilmek maksadıyla kurulan "Hanımeli Pazarı" kadınları iş sahibi yaptı.

"Hanımeli Pazarı" kadınlara iş imkanı sağlarken, aynı zamanda kadınların sosyal çevrede rol oynamasını da hedefliyor. "Hanımeli Pazarı"na olan ilgi her geçen gün artarken, el işlerinden gözlemeye kadar değişik ürünleri satan kadınlar para kazanmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Pazarda pasta börek ve baklava sattığını anlatan Hülya Şahin, "Kapalı pazar yerinde arkadaşımızla birlikte ürünlerimizi satıyoruz. Getirmiş olduğumuz pasta, börek, tatlı, baklava ve kurabiyeleri tüketicilerle buluşturuyoruz. Evimize ek gelir oluyor. Herkesi "Hanımeli pazarına" bekliyoruz" dedi.

Ayşe Kavlak da, "Evimizde ürettiklerimizi satıyoruz. Çok memnunuz. Çok yoruluyoruz. Ama, burada arkadaşlarımızla beraber olunca yorgunluk gidiyor. Herkese tavsiye ederiz. Kendine güvenen buraya buyursun gelsin" dedi.

Balıkesir'de Hanımeli Pazarı kadınları iş sahibi yaptı

Balıkesir, Bigadiç, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sincaplar, kış için topladıkları bütün cevizleri arabanın kaputunda sakladı
Ekrem İmamoğlu'ndan balık ekmek tartışmasıyla ilgili yeni açıklama: Balık ekmek lezzetini kaldırma diye bir şey yok Bakan Ziya Selçuk, öğretmenlerin giyeceği yeni önlük modellerini sosyal medya hesabından paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 19:12:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de "Hanımeli Pazarı" kadınları iş sahibi yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]