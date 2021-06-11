Balıkesir'de hapis cezası olan kaçak FETÖ'cü yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de Terörle Mücadele ekipleri hapis cezası onanmış kaçak FETÖ/PDY silahlı terör örgütü firarisini düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü firarisi şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün haberleşme aracı olan BYLOCK' u kullanan ve örgüte müzahir dershane çalışanı 1 şahsı özel ekiplerce yapılan takip ve çalışmalar neticesi yakaladı. - BALIKESİR