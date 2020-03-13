Balıkesir'de haşereyle mücadele için ilçelere araç ve ekipman gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de haşereyle mücadele için ilçelere araç ve ekipman gönderildi - Son Dakika

Balıkesir'de haşereyle mücadele için ilçelere araç ve ekipman gönderildi

6 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi haşereyle mücadele çalışmaları için ilçelere araç ve ekipman desteği sağladı.

Balıkesir'de haşereyle mücadele için ilçelere araç ve ekipman gönderildi, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi haşereyle mücadele çalışmaları için ilçelere araç ve ekipman desteği sağladı.

Paşaalanı Mahallesi'ndeki düzenlenen törende, 20 ilçeye 50 araç 34 pulverizatörlü ULV, 6 ilaçlama makinesi, 20 kanal sisleme cihaz gönderildi.

Törende konuşan AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Balıkesir'in bir bütün olarak belediyelerin ortak hareket etmesinin kent için kazançlı olacağını dile getirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise bu yıl 20 ilçe ile koordineli bir şekilde ilaçlama yaparak haşereyle mücadele edeceklerini söyledi.

Törene Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ilgili personellerin katıldı.

Paşaalanı mahallesi, Balıkesir, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:44 Kaynak: AA
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