Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Hastanede Yangın

Balıkesir'de Hastanede Yangın

55 dakika önce

Balıkesir Devlet Hastanesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Balıkesir'de Hastanede Yangın, System.String[]
Balıkesir Devlet Hastanesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Karesi İlçesi Atatürk Mahallesindeki hastanenin patoloji servisinde, elektrik kontağının alev almasıyla yangın çıktı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın, hafta sonu nedeniyle kapalı olan serviste maddi hasara neden oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:19 Kaynak: AA

Karesi, Balıkesir Devlet Hastanesi, İtfaiye, Güncel
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