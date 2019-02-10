Balıkesir'de Hastanede Yangın
55 dakika önce
Balıkesir Devlet Hastanesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Balıkesir Devlet Hastanesi
'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Karesi
İlçesi Atatürk
Mahallesindeki hastanenin patoloji servisinde, elektrik kontağının alev almasıyla yangın çıktı.
Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangın, hafta sonu nedeniyle kapalı olan serviste maddi hasara neden oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:19 Kaynak: AA
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