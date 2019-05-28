Balıkesir'de hastaneye yakıt alımında usulsüzlük iddiası
13 dakika önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hastaneye yakıt alımında usulsüzlük yaptıkları öne sürülen 6 idari personel yakalandı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:31 Kaynak: AA
'in Ayvalık
ilçesinde hastaneye yakıt alımında usulsüzlük yaptıkları öne sürülen 6 idari personel yakalandı.
Ayvalık Devlet Hastanesine geçen yıl kalorifer yakıtı alımında usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde çalışma başlatıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hastanede idari personel olarak görevli 6 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar H.İ.Y, A.A, C.E, A.Ö, Y.K. ve F.S, ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi.
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