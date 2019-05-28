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Balıkesir'de hastaneye yakıt alımında usulsüzlük iddiası

13 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hastaneye yakıt alımında usulsüzlük yaptıkları öne sürülen 6 idari personel yakalandı.

Balıkesir'de hastaneye yakıt alımında usulsüzlük iddiası, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hastaneye yakıt alımında usulsüzlük yaptıkları öne sürülen 6 idari personel yakalandı.
Ayvalık Devlet Hastanesine geçen yıl kalorifer yakıtı alımında usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hastanede idari personel olarak görevli 6 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar H.İ.Y, A.A, C.E, A.Ö, Y.K. ve F.S, ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:31 Kaynak: AA
Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayvalık, Balıkesir, Güncel
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